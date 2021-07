Un arbitro di Reggio Calabria in Serie A

Una bellissima notizia per tutto il calcio reggino e la Can di Reggio Calabria in particolare. Il giovane fischietto Francesco Cosso, nato e cresciuto nella città dello Stretto, nella prossima stagione sarà aggregato alla squadra di direttori di gara che dirigeranno le gare di Serie A e B.

Un traguardo prestigioso e meritato per un ragazzo che, una dopo l’altra, ha scalato le categorie, andandosi a prendere la più agognata delle promozioni arrivando fino a dirigere i play off di Serie C della passata stagione.

L’ultimo arbitro reggino a calcare i campi della massima serie era stato Dattilo di Locri. Per arrivare, invece, a qualcuno che fosse di Reggio Calabria città è necessario tornare indietro fino a Marcello Cardona.

L’ex prefetto di Lodi, oggi Commissario per il coordinamento delle iniziative delle solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, oltre ad essere reggino ha un passato importante da arbitro id calcio.