Reggina: vince la linea “appartenenza? Prove di rinnovo per Liotti

La Reggina non pare destinata a cedere Daniele Liotti. Contrariamente a quanto le ultime circostanze lasciavano immaginare, sono stati intensificati i confronti tra il club e l’entourage del calciatore per prolungare un accordo in scadenza tra un anno.

A riferire di un possibile accordo triennale tra le parti è la Gazzetta del Sud. Liotti è un calciatore classe ’94, su cui gli amaranto puntano per formare uno zoccolo duro di squadra che possa costituire un blocco destinato a durare negli anni.

La partenza in anticipo di Di Chiara nelle gerarchie rendeva plausibile una cessione dell’esterno di Pizzo che, invece, adesso andrà a legittimare una sorta di ruolo da senatore dello spogliatoio. Uno status acquisito con una militanza in amaranto che è tra le più lunghe del gruppo.