Reggina, Taibi si scopre sulle punte: “Sto monitorando due attaccanti”

Si parla poco di attaccanti in casa Reggina. Il mercato sembra concentrarsi su reparti che esulano dal reparto offensivo e sembra quasi un controsenso considerato che le punte animano più di altri le trattative estive e soprattutto la fantasia dei tifosi.

La Reggina, però, ha già in organico Denis, Montalto e Menez. Ci sono uomini come Bellomo e il prossimo arrivo Laribi che possono giocare sotto punta. Circostanze che chiariscono come ci sia già abbondanza rispetto alla necessità di prendere magari più di una pdina.

Ma la Reggina un attaccante lo prenderà certamente. “Ho – spiegato – due attaccanti che sto monitorando”.

Su quanti ne arriveranno è chiaro: “Uno – ha spiegato – sicuro, più uno se dovesse uscire uno dei nostri. Dopo gli errori del passato bisogna stare attenti. Sto ponderando bene. C’è un giocatore molto importante giovane, che se lo prendessimo faremmo un grande colpo. Non devo avere fretta di volerlo portare entro sabato. Devo cercare di lavorare ai fianchi. Se dovesse uscire un altro attaccante dovrei prenderne un altro”.