Reggina: sfumato Zortea, Taibi va su un altro terzino destro

Nadir Zortea sembrava essere il profilo giusto per dare un altro terzino destro di valore ad una rosa che già vanta Ivan Lakicevic. La Reggina, invece, non avrà il calciatore dell’Atalanta, reduce da due anni alla Cremonese.

Zortea è, infatti, destinato alla Salernitana e dunque dopo un paio di stagioni in cadetteria potrà misurarsi con la massima serie. La Reggina, però, non ha intenzione di discostarsi dalla ricerca di un profilo di spessore e che sia under per quella particolare casella.

A dare notizia di un concreto interessamento dello stesso profilo è Alfredo Pedullà. L’esperto di mercato ha rivelato l’interesse amaranto per “Claud Adjapong, classe 1998, rientrato al Sassuolo dopo la sfortunata esperienza di Lecce caratterizzata da un grave infortunio. Adesso c’è la concreta possibilità di ripartire dalla Reggina: Adjapong ha un ingaggio importante, ma si sta lavorando per arrivare a una soluzione”.