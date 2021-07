Reggina, presto anche i rinnovi sul tavolo

Due richieste per Lorenzo Crisetig che la Reggina ha rispedito al mittente. Sono i primi retroscena che emergono dal calciomercato in uscita di un club amaranto che non vuole perdere i suoi prezzi pregiati.

Il centrocampista, a breve, sarà tra i calciatori a cui verrà proposto un rinnovo in scadenza a giugno 2022. Il classe ’93 è un elemento che ha le caratteristiche giuste per essere uno su cui puntare a lungo termine.

Ma non sarà il solo. Dimitrios Stavropoulos riceverà una proposta di prolungamento. Entrambi sono in scadenza a giugno 2022. Entro la fine del’estate per entrambi ci sarà la possibilità di legarsi più a lungo ad una Reggina che si si tutelerà anche dal perderli a parametro zero.