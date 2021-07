Reggina, parla Micai: “Trattativa semplice, ho voluto Reggio Calabria” (VIDEO)

Alessandro Micai è colui il quale la Reggina ha designato come erede di Nicolas. Il portiere appena arrivato in amaranto è reduce da una stagione da separato in casa alla Salernitana, dopo che negli anni scorsi aveva fatto molto bene in granata e a Bari.

L’estremo difensore va quindi a completare un triangolo d’amore e rispetto che contraddistingue le tre tifoserie gemellate da oltre trent’anni. Di questo e della trattativa ha parlato nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club.

Ecco il video: