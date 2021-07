Reggina, nomi in entrata: il riepilogo degli obiettivi

Può al momento risultare difficile per chi non segue con costanze le vicende di mercato della Reggina far il punto di quelli che sono i movimenti in entrata.

La squadra che è in ritiro sarà potenziata e pochissimi elementi potrebbero essere ceduti per ragioni legate alla composizione con al massimo 18 over.

Oggi la Reggina prenderà un terzino sinistro se dovesse cedere Liotti e attende Dalle Mura per completare la difesa.

Tuttavia, per i ruoli ancora da coprire ecco i nomi e le caselle da riempire:

Terzino destro under: Zanoli (Napoli), Adjapong (Sassuolo). Ne arriverà uno solo

Centrocampista over: Bjarnason (svincolato al Bresica) o Cavion (Salernitana, ultima stagione ad Ascoli) Ne arriverà uno più un under.

Attaccanti: Di Carmine (Verona), Asencio (svincolato) e Brignola (Sassuolo). Ne arriverà almeno uno, ma non è escluso possano essere di più.