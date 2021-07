Reggina, nome nuovo per il centrocampo

Il Chievo è ad un passo dall’esclusione dai campionati professionistici. Questo comporterebbe lo svincolo di tutti i calciatori della rosa clivense. Si potrebbero, cioè, acquistare senza dover pagare il cartellino.

Tuttavia, risulta abbastanza chiaro quanto molti di loro siano pezzi pregiati e saranno tante le società che si potranno catapultare a offrire loro un contratto. Il rischio è che diventi un gioco al rialzo a cui, probabilmente, la Reggina non ha intenzione di partecipare.

Di certo c’è che che, come la Gazzetta del Sud del 17 luglio riporta, gli amaranto sono vigili. “Sono – si legge sul quotidiano – molti i calciatori della compagine veneta che potrebbero interessare agli amaranto e non solo i più famosi Luigi Garritano (27) e Luigi Canotto (27), esterni offensivi protagonisti nella scorsa stagione, ma anche Mattia Viviani (19) nome nuovo per il centrocampo reggino e già colonna portante dello scacchiere tattico di Aglietti nella passata annata in gialloblu”.

Proprio quest’ultimo, considerati i primi due difficili da raggiungere per la probabile concorrenza, potrebbe essere un profilo raggiungibile ove ve ne fossero le condizioni. Nonostante la giovane età, ha già un campionato di B da titolare alle spalle con Aglietti e riuscire a tesserarlo equivarrebbe a patrimonializzare un elemento importante.

È ancora presto per capire se potrà essere affondato il colpo, ma l’idea verosimilmente c’à.