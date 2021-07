Reggina, Micai e Turati sono a Reggio: in ritiro con quattro portieri

La Reggina adesso ha la porta coperta. Gli addii di Nicolas, Farroni e Guarna avevano, di fatto, eliminato dalla rosa ogni traccia di estremo difensore. Il brasiliano, in scadenza, si era già da tempo accordato con il Pisa. Il giovane portier,e invece, è stato prestato alla Vis Pesaro dopo che gli è stato prolungato il contratto. Le buone cose mostrate fatte alla Juve Stabia hanno indotto la società a offrirgli la possibilità di mettersi ancora in mostra e ad ambiare ad un ritorno alla Reggina tra un anno. Guarna, invece, ha fatto la scelta di vita di tornare ad Ascoli, club nel quale è stato a lungo nel corso della sua carriera.

La Reggina, però, come annunciato da Massimo Taibi avrà quattro portieri in ritiro. Sì, perché Alessandro Micai e Stefano Turati sono già a Reggio. Il primo arriva dalla Salernitana, dove è stato ai margini del progetto granata nella passata stagione. Nell’annata 2017-2018 era stato eletto miglior portiere della B. È un classe ’93 e adesso ha tanta voglia di riscatto.

Turati, invece, arriva in prestito dal Sassuolo e sarà un under a disposizione di Aglietti. A loro si aggregherà anche il portiere della Primavera Lofaro e un altro elemento in prova.