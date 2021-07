Reggina, Micai: “Bari, Reggio e Salerno…”

Alessandro Micai è il nuovo portiere della Reggina. Nel duello per una maglia da titolare, le sue credenziali sono maggiori ed è favorito quantomeno in partenza.

Oggi, però, per lui è stato il momento di salutare i suoi ex tifosi della Salernitana. La seconda squadra in cui il portiere ha militato e che fa parte del triangolo del gemellaggio tra Bari, Reggio e Salerno. La prima erano stati i biancorossi con cui si era laureato miglior portiere dalla B, poi era toccato ai granata e adesso alla Reggina. Segno che ha completato questo singolare giro.

Ecco il suo messaggio con tanto di hashtag che richiama il gemelaggio:

“Quando 3 anni fa mi chiamarono per venire a Salerno, ricordo ancora la sensazione che provai… da un lato la tristezza di lasciare “casa”, da un altro la gioia di approdare in una piazza calda, importante ed ambiziosa. A distanza di 3 anni eccomi a rivivere le stesse sensazioni. Mi sarebbe piaciuto lasciare Salerno in un altro modo, salutando le persone che, nel bene e nel male, mi hanno sostenuto fin dal primo giorno… ma nella vita non sempre siamo noi a decidere il come ed il quando! Sono felice ed orgoglioso di aver fatto parte, nel mio piccolo, della storia granata… ho conosciuto persone fantastiche che sono sicuro faranno sempre parte della mia vita, ma

è arrivato il momento di tornare a fare quello che amo e per cui sono nato!

Cambio squadra ma non ambizioni… cambio città, ma per le strade respirerò sempre la stessa passione e voglia di calcio, quella che puoi sentire solo in determinate piazze!

Arrivederci Salerno, è stato veramente bello… sei nella categoria che più ti compete!

Ringrazio fortemente la Reggina per aver creduto in me…non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni!

#avantireggio

#barireggioesalerno

Alessandro”.