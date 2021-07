Reggina, Menez subito in campo

Anche il quarto giorno di ritiro, ha visto gli amaranto impegnati tra parte atletica e fase tattica. Nella mattinata, la squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro in palestra ad eccezione dei portieri, i quali, nella parte finale, si sono allenati anche sul terreno di gioco del Mauro Maurelli.

Nel pomeriggio spazio alle esercitazioni tecnico-tattiche, con prove in fase di possesso e di non possesso. La partitella conclusiva, undici contro undici a metà campo, ha visto la squadra in casacca arancione superare la squadra in maglia nera: 2-0 il punteggio, con reti di Bianchi e Montalto.

Primi allenamenti anche per Jeremy Menez, arrivato a Sarnano la scorsa notte.