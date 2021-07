Reggina, Mangiarano su debiti del club: “Ci sono famiglie che si fanno il mutuo…”

Il calcio non è uscito bene da un anno e mezzo di Covid. Se ci sono società ancora in piedi molto lo si deve agli sforzi degli imprenditori. Ospite di Talk Sport su Antenna Febea, il direttore generale Giuseppe Mangiarano ha parlato con molta franchezza della questione legandola alla Reggina. “Se noi prendiamo – ha specificato – la più grande azienda di Reggio Calabira nessuna sa se debiti o no. La Reggina, essendo una società privata di interesse popolare, deve dare conto anche di quello che fa e non fa. Io mi rendo conto che è difficile da spiegare. Noi stiamo cercando di riprendere un rapporto col territorio, anche ricucendo con i fornitor ie soprattutto cercando di rendere la Reggina una società assolutamente virutoos. Questo è un processo che avverrà nel tempo”.

“I debiti – ha spiegato il dg – in tutte le società ci sono, come nelle famiglie. Ci sono famiglie che si fanno i mutui, ci sono famiglie che si fanno le rate per la macchina. I debiti ci sono, si pagano e si onorano. Quando una persona ritiene che il proprio debito non sia soddisfatto ci sono i tribunali e i tribunali emettono le sentenze. E alle sentenze si deve rispondere”.

A fronte di tutto ciò il dato di fatto è che l’esposizione della Reggina è tutt’altro che drammatica. “Ho trovato – ha spiegato Mangiarano – una società che anche se lentamente sta cercando di onorare tutti i propri debiti. I debiti sono normali nelle aziende. IL 28 giugno abbiamo presentato documentazione alla Covisoc e siamo stati ammessi al campionato, quindi vuol dire dire che la società iscrivibile”.