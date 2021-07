Reggina, Liotti vicino all’addio

Che almeno un over dovesse partire era apparso chiaro sin dal momento in cui è stata diramata la lista dei convocati per il ritiro. E la Reggina pare aver trovato l’uomo che dovrà liberare una casella. Non una scelta voluta, ma determinata dalle contingenze. Daniele Liotti è ad un passo dall’addio. “L’Alessandria – scrive Alfredo Pedullà sul suo sito – ha messo la freccia e si sta avvicinando al traguardo”.

Lo stesso Massimo Taibi nei giorni scorsi aveva prefigurato che per qualsiasi giocatore si sarebbero dovute valutare le circostanze che si sarebbero venute a creare. Oggi dicono che l’esterno di Pizzo ha delle richieste, il titolare è Di Chiara ed in rosa è arrivato anche Vasco Regini, ufficialmente arrivato come centrale ma che è un terzino sinistro naturale. Considerata anche l’abbondanza di uomini in difesa, si spiegherebbe anche così l’operazione che potrebbe essere definita con i grigi piemontesi.