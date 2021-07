Reggina, il Vicenza vuole Crisetig

Era noto che Lorenzo Crisetig fosse un calciatore molto stimato tra gli addetti ai lavori in Serie B. Alfredo Pedullà, tramite il suo sito, segnala l’interesse dei biancorossi per il calciatore, ma anche che la Reggina , in questa fase, fa muro.

Il centrocampista friulano è una pedina fondamentale nella rosa amaranto e ha ancora un anno di contratto con il club di Via delle Industrie. Presto, però, occorrerà parlare di rinnovo per evitare che queste lusinghe possano diventare in qualche modo fastidiose.

La Reggina lo ha riportato in auge dopo la scelta di andare in Spagna che l’aveva fatto un po’ uscire dai radar. Ora Aglietti punta su di lui per la prossima stagione.