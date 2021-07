Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con Gaetano Ungaro fino al 30 giugno del 2022.

“Figlio del Sant’Agata, Ungaro – si legge nel comunicato – ha indossato la nostra maglia sia in A che in Lega Pro. A distanza di sei anni torna nella città in cui è nato e cresciuto e nella squadra di cui è sempre stato tifoso, con l’obiettivo di intraprendere un percorso che lo porterà a rivestire il ruolo di collaboratore tecnico.

A Gaetano un caloroso bentornato nella grande famiglia amaranto”.