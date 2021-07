Reggina, il discorso con la Salernitana raddoppia?

Alessandro Micai è balzato in pole position per la porta amaranto. Salvo sorprese, sarà lui a difendere i pali della Reggina nella prossima stagione. Dovrebbe arrivare in prestito e mantenere attivo il contratto che ha con i granata, in scadenza a giugno del 2023.

Qualora, come a Reggio si augurano, dovesse fare bene, eventuali discorsi per un’acquisizione a più lungo termine sarebbero posticipati a tra un anno.

Nei discorsi intercorsi tra la Salernitana e la Reggina si è discusso di un altro giocatore che i granata hanno in esubero: la seconda punta Niccolò Giannetti. Protagonista qualche anno fa di diverse buone stagioni, ha avuto rendimenti non esaltanti negli ultimi campionati, ma è un profilo abituato a fare la B.

Al momento la Reggina non pare orientata ad affondare, quantomeno subito, il colpo, preferendo guardarsi attorno. Sarebbe più la Salernitana, forse, ad avere intenzione di trovare una sistemazione al giocatore.