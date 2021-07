Reggina, Hetemaj già sulla via di Reggio? Il saluto a Benevento

“Sono stati 2 anni importanti per la mia professione e crescita personale. Una città ed una piazza dove mi sono sentito subito a casa che grazie alla forza di tutti mi ha dato la gioia di vincere un campionato e la forza di saper lottare fino alla fine sempre per la salvezza. Porterò sempre dentro di me un grande ricordo della città e della gente di Benevento. Grazie a tutti di cuore”

Sono le parole cui Perparim Hetemaj ha posto fine alla sua avventura a Benevento. Due anni in cui ha dimostrato di essere ancora calciatore di livello, nonostante sia un classe ’86. Decisivo il suo contributo nella promozione dei sanniti due stagioni fa, ottimo il suo rendimento nella prima parte dello scorso campionato di Serie A quando i giallorossi di Inzaghi sembravano destinati alla salvezza.

Era svincolato, ma il fatto che le parole d’addio arrivino nel momento in cui il calciatore è ad un passo dalla ratifica dell’accordo con la Reggina acuisce il sospetto che abbia in tasca un biglietto per Reggio Calabria.