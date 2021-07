Reggina, Gallo: “Riascoltare il boato del Granillo, sarà alba nuovo sogno amaranto”

Sceglie un tweet Luca Gallo per tornare a far sentire la propria voce, in senso metaforico si intende. Poche parole che anticipano l’inizio della nuova stagione, con un pensiero importante rivolto ai tifosi.

“Tra una settimana – ha scrtto il patron – si ricomincia. Pronti a rendervi fieri dei nostri colori, certi che presto tornerete a rappresentare il dodicesimo uomo. Riascoltare il boato del #Granillo, sarà l’alba di un nuovo sogno amaranto. #VaiReggina“.