Reggina e il futuro di Bellomo, Taibi: “Su Nicola ha avuto ragione Gallo”

Per Alfredo Aglietti Nicola Bellomo è un calciatore importante. Il talento barese, però, come tutti gli altri in ritiro dovrà guadagnarsi la conferma, tenuto conto che ci saranno necessariamente delle scelte da fare per portare la lista over a 18 unità.

La sua definizione di trequartista pare stridere con il progetto di 4-4-2 che parrebbe avere il tecnico amaranto. Tuttavia, Bellomo nel recente passato ha dimostrato grande duttilità.

Di certo c’è che, oltre che per le qualità umane, oggi si fa apprezzare anche e soprattutto per quelle umane. Niente male per uno del quale se ne dicevano di “ogni” rispetto ai suoi comportamenti.

“Quando è arrivato Gallo – ha rivelato Taibi ai microfoni di Reggina Tv – mi disse che aveva una fissa per un giocatore e che gli sarebbe piaciuto uno come Bellomo. Gli dissi che era importante e che mi dicevano fosse un po’ particolare. Parlando con Nicola mi rivelò di aver fatto degli errori e di essere cambiato, avendo avuto anche il secondo figlio. Da quasi tre anni è con noi, si è sempre comportato in maniera straordinaria sia dentro che fuori del campo. Posso dire solo benissimo di Nicola, ha avuto ragione il presidente”.