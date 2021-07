Reggina, dopo Rivas e Gavioli: si attendono altre due ufficializzazioni

Come era già nell’aria da tempo, Rigoberto Rivas e Lorenzo Gavioli sono calciatori che la Reggina mette nel suo patrimonio. Arrivano entrambi dall’Inter e a titolo definitivo. L’honduregno era già da da due stagioni a Reggio e riscattarlo per averlo a titolo definitivo è stato un colpo con cui il club è arrivato a beffare la concorrenza di diverse squadre che avrebbero voluto averlo dopo l’ottima stagione vissuta in B lo scorso anno. In primis il Lecce di Marco Baroni che, non a caso, sapeva quanto il calciatore con il tecnico fosse stato decisivo nell’economia della stagione amaranto.

Gavioli è, invece, una giovane mezzala che bene ha fatto nella Feralpi Salò in Serie B, iniziando a mantenere parte di quelle promesse che che gli si accreditavano quando era nel settore giovanile nerazzurro.

Non è finita, perché la Reggina breve dovrebbe mettere in rosa almeno altri due calciatori. Karim Laribi è praticamente un giocatore amaranto, così come è tutto fatto con il Sassuolo per il prestito del giovane portiere Turati che dovrebbe partire come dodicesimo