Reggina: c’è una prima amichevole ufficialmente in programma, ma potrebbe essere la seconda

La Reggina ha iniziato a faticare in quel di Sarnano. La truppa di Aglietti sta gradualmente iniziando ad alzare i giri del motore in vista di una preparazione che dovrà essere intensa in vista di un campionato che si annuncia lungo ed estenuante.

Si incastreranno nella preparazione i consueti test-match e, dopo la mancata conferma di quella che sembrava essere un’amichevole con la Roma solo da annunciare, arriva invece l’ufficializzazione di una gara che sarà sicuramente probante.

Il 29 luglio, in quel di Cascia, la Reggina se la vedrà con il Benevento. Una squadra che affronterà il torneo cadetto esattamente come gli amaranto.

Tuttavia, è abbastanza facile ipotizzare che prima dell’appuntamento con i sanniti possa esserci un altro test, contro un avversario di caratura inferiore.