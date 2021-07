Reggina, c’è l’alternativa ad Adjapong

L’obiettivo numero uno per la Reggina è l’ex Lecce Adjapong. Il calciatore è in uscita dal Sassuolo, che ne detiene il cartellino. I costi di gestione sono alti e per chiudere serve una quadratura forse ancora più difficile di quella trovata per Ricci.

Sarebbe un grande colpo tenuto conto che sarebbe anche un calciatore under. E under sarebbe Devid Eugene Bouah, calciatore di proprietà della Rome e reduce da un’esperienza a Cosenza.

Viene segnalato l’interesse nei suoi confronti da parte di Sky, si attendono novità.