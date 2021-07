Reggina, anche Zortea verso il sì: il punto

Ufficializzati gli acquisti di Rigoberto Rivas e Lorenzo Gavioni, nel breve termine la Reggina dovrebbe accogliere Karim Laribi e Stefano Turati. Tuttavia, già all’inizio della prossima settimana dovrebbero essere definite almeno altre due trattative.

Una è quella relativa al portiere. La Reggina ha in mano sia Vigorito che Micai, si è all’ultime curve per una scelta definitiva tra i due.

Il weekend dovrebbe essere l’ultimo momento di riflessione per Nadir Zortea. Il terzino destro di proprietà dell’Atalanta ha già dato un’apertura significativa al trasferimento in amaranto e in casa Reggina si aspettano un sì che completerebbe il reparto dei terzini destri dove resterà anche Lakicevic.