Reggina, Aglietti lo “specialista”

Alfredo Aglietti sta facendo gli onori del casa al Sant’Agata. Nel senso che, un po’ alla spicciolata, i ragazzi amaranto stanno raggiungendo il centro sportivo e sono pronti ad iniziare la nuova stagione. Ha ritrovato un centro sportivo sicuramente più moderno rispetto a quello che aveva conosciuto venticinque anni fa e che era ancora in fase embrionale.

Aglietti è un nome che, come è noto, evoca un passato glorioso ai tifosi della Reggina. Per i sostenitori amaranto il suo annuncio non è stato un nome come un altro, ma Aglietti è stato scelto anche per il tipo di allenatore che è. Uno che la B la conosce come pochi.

293 gare da allenatore tra i cadetti: 98 vittorie, 104parggi e 91 sconfitte nel suo ruolino. Numeri che raccontano quanto il trainer scelto da Gallo e Taibi sia uno specialista per la categoria e se non altro c’è una conoscenza che può tornare molto utile in quelle che saranno le scelte.