Mercato Reggina: tutto fatto per Rolando al Catanzaro, ma manca un passaggio

Gabriele Rolando è ad un passo dal Catanzaro. I giallorossi, dall’inizio, sono la squadra che ha mostrato più interesse concreto a portare l’esterno alla corte del tecnico Calabro.

La trattativa tra le società è praticamente definita e l’offerta al calciatore dovrebbe essere congrua a quelle che erano le sue aspettative. Si attende, però, la svolta definitiva che dovrebbe passare per il definitivo ok del calciatore al trasferimento che potrebbe anche aspirare ad altre destinazioni o comunque valutare se dovessero arrivarne.

Come accade in questi casi ogni giorno che passa rischia di complicare un’operazione praticamente definita, ma la fumata bianca potrebbe non essere così lontana.