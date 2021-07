Mercato Reggina, parla Taibi: “C’è un budget da rispettare” poi fa il punto su Folorunsho e Gaetano

Massimo Taibi torna a parlare e lo fa attraverso i microfoni di CalcioNapoli 24 Tv. Nell’occasione il ds amaranto ha fatto il punto su diverse questioni. “Dobbiamo – ha detto in relazione alla Reggina – cercare di ripetere l’ottimo campionato dello scorso anno, la crisi economica affligge il mercato e quindi SI cerca il giocatore giusto che ti possa dare una mano. Il mercato oggi si fa soprattutto con le uscite e c’è un budget ed un parametro da rispettare. Se c’è qualche giocatore che ti ostacola nella sua uscita allora c’è qualche problema”.

In ambito partenopeo c’è grande curiosità nello scoprire Michael Folorunsho, il calciatore è al momento in ritiro con Spalletti. Tuttavia, potrebbe presto partire in prestito. “Forse -ha spiegato Taibi c- uno dei migliori giocatori dello scorso campionato di Serie B. È stato bravo a capire cosa voleva il tecnico ed è un ragazzo che apprende molto: può giocare interno di centrocampo, ma anche sotto punta perché vede la porta. Ha struttura fisica, per me in Serie A ci può giocare ma magari non subito quest’anno”.

E su un possibile ritorno a Reggio: “Ho parlato col procuratore. È ambito da tutta la Serie B, ma lui a Reggio Calabria si è trovato bene. Se iL Napoli decidesse di cederlo, noi saremmo pronti a riprenderlo. Io sarei felice se arrivasse da noi, ma forse potremmo essere anticipati da qualche club in A”.

C’è un altro giocatore considerato nel mirino della Reggina, l’attaccante Gianluca Gaetano. Nell’ultima stagione ha giocato alla Cremonese, prima di fare ritorno in Campania. “Gaetano – ha spigato – ha grandi qualità, quando si accende fa la differenza. Anche lui può ambire alla Serie , per adesso io sto facendo il mercato senza pensare a Gaetano e Folorunsho, poi vedremo il prosieguo della sessione”.