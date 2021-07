Mercato Reggina, Crisetig il più richiesto. Lui: “Sono una persona riconoscente…”

Lorenzo Crisetig è ritornato nei radar del calcio italiano. Il suo campionato a Reggio ha fatto tornare a vedere parte di ciò che si immaginava potesse dare quando si era laureato campione d’Europa con l’Inter a livello di Primavera.

Oggi, tra i calciatori amaranto, è senz’altro quello più richiesto. Ai microfoni della Gazzetta del Sud alle voci ha risposto in un modo che farà molto piacere ai tifosi della Reggina: “Ci tengo a fare una premessa, riavvolgere il nastro e tornare al mio arrivo in amaranto. La Reggina ha scelto me quando in Italia poche squadre lo avrebbero fatto, io ho scelto la Reggina con convinzione e sono una persona riconoscente. Qui mi trovo molto bene. Di tutto il resto preferisco non parlare”.

Tra qualche settimana, tra l’altro, si dovrebbe iniziare a parlare di rinnovo. Crisetig punta a fare una stagione buona come l’ultima. “Spero – ha detto – di poter dare lo stesso contributo, ripetersi non è mai facile. Anzi è difficilissimo. Poi per essere veramente sincero, spero che a livello di squadra si possa fare ancora meglio, questi sono gli obiettivi principali che mi prefiggo”.