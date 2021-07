Mercato: la Reggina prepara il doppio colpo

La Reggina aspetta due calciatori importanti: uno per il centrocampo ed un per l’attacco. Alfredo Pedullà rivela che, per la mediana, Perparim Hetemaj è vicino vestirsi d’amaranto.

Fratello di Mehmet che qualche anno fa giocò a Reggio, il finlandese ha una lunga carriera in A. È attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Benevento.

Per Di Carmine l’esperto di mercato rivela che è in programma un incontro tra la Reggina e Samuel Di Carmine. Il bomber, in uscita dall’Hellas Verona, avrà una proposta triennale.