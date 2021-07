La Reggina accelera sul mercato, Taibi svela i calciatori più vicini annuncia: “Poi tre-quattro colpi finali”

Consueto punto sul calciomercato da parte di Massimo Taibi nell’ambito della trasmissione Passione Amaranto di Reggina Tv.

“Abbiamo concretizzato Regini che mercoledì lo farò firmare , Laribi. Aspetto dall’Atalanta Zortea e Cabezas. E poi domani parlerò con il Sassuolo per vedere se riesco a concretizzare Ricci . Questi più quelli che abbiamo ufficializzato (Rivas, Laribi e Gavioli), ma non è finita. Aspetto di fare le uscite per fare gli altri”.

La Reggina andrà in ritiro con questi volti nuovi, con il tempo però farà altro. “Voglio – ha detto Taibi – aspettare per tre-quattro colpi finali. L’esperienza insegna che bisogna aspettare, perché con la pazienza si può arrivare ad una selezione migliore”.

Dichiarazione che conferma inequivocabilmente l’intenzione della Reggina di mettere in atto un attendismo che in questo mercato rischia di pagare soprattutto sui big, tenuto conto che alcuni solo alla fine potrebbero muoversi.