I buoni rapporti di Massimo Taibi con i grandi club sono un plus che la Reggina ha iniziato a sfruttare sin dai tempi della Serie C. In Serie B, per certi versi, diventa anche più facile andare a reperire i migliori talenti e porli sotto la propria temporanea egida. Da ormai un mese il direttore sportivo ha avviato discorsi concreti con diverse squadre e quando si è praticamente alla vigilia del raduno, si può iniziare a mettere nero su bianco per ciò che riguarda le possibili operazioni. E, al momento, ci sono quattro prestiti in ballo che potrebbero dare una considerevole impennata al mercato. Con l’Atalanta è praticamente tutto definito per Zortea e Cabezas. Un terzino destro e un estero sinistro alto (Destro di piede). Non ci sono ancora le firme e fino ad allora può essere utile non sbilanciarsi. Con il Sassuolo sono, invece, avviatissimi i discorsi per il prestito di Turati e l’arrivo di Ricci. Si è ai dettagli per il giovane portiere, mentre per il quotato esterno il fatto che si sia arrivati fino a questo punto nella trattativa è sintomo del fatto che c’è voglia di chiudere. Il calciatore avrebbe un costo annuale al di fuori dei parametri, ma si può trovare la squadra. Per tutti e quattro ci sono forti possibilità di vestire l’amaranto nella prossima stagione.