Reggina,Taibi ha fretta. Il procuratore di Nicolas: “Vedremo…”

Massimo Taibi è stato chiaro. La Reggina ha fatto una proposta venti giorni fa e aspetta una risposta da Nicolas Andrade. L’estremo difensore ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ha la possibilità di firmare un contratto con qualsiasi squadra, trovandosi libero di andare via a parametro zero a partire dall’1 luglio.

Il ds ha fatto capire che non si andrà oltre il 2 o 3 giugno, poi si andrà su altri obiettivi. E se Taibi si aspetta una certa solerzia nella risposta, sembra esserci più flemma da parte dell’agente del calciatore. “La Reggina – ha detto Joao Santos ai microfoni di Tuttomercatoweb- vuole confermarlo e stiamo trattando. Però ha molto mercato in Serie B. Vedremo….”