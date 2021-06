Reggina, via Paolucci

Lorenzo Paolucci non resterà alla Reggina. Il club ha annunciato, tramite il suo sito ufficiale, l’addio con il centrocampista. Dopo l’ennesima buona stagione a Monopoli, il suo futuro sarà nella massima serie belga con la maglia del Royale Union Saint-Gilloise.

Il calciatore lascia Reggio Calabria a titolo definitivo, nonostante ancora un anno di contratto lo legasse alla squadra dello Stretto. Il club amaranto lo aveva prelevato dal Monopoli alla vigilia della stagione che ha portato al ritorno in Serie B. In quell’annata, pur trovando poco spazio, ebbe modo di essere decisivo con un rigore procurato in una gara complicatissima contro la Viterebese e con un gol segnato al Picerno, nell’ultima gara prima dello stop per la pandemia.