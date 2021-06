Non solo Ricci e Russo. Secondo La Gazzetta del Sud, nella sua edizione line, la Reggina starebbe pensando anche a Enrico Brignola per l’attacco.

Si tratta di una seconda punta che, di fatto, si incastrerebbe in un attacco che oggi già prevede centravanti puri come Denis e Montalto, in attesa di sapere quello che sarà il futuro di Menez.

Nell’ultima stagione ha giocato nel Benevento. Il calciatore è di proprietà del Sassuolo, con cui restano in piedi i discorsi relativi a Russo e Ricci.