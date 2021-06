“Reggina priorità”, Bianchi di parola: c’è la firma sul nuovo contratto

2023. È la scadenza del nuovo contratto di Nicolò Bianchi che, a 29 anni firma, un accordo significativo per la sua carriera di calciatore e per l’età raggiunta. Il centrocampista ad un certo punto sembrava un discorso meno prioritario rispetto a questioni più impellenti come quelle riguardanti Baroni e Nicolas.

La differenza stava nel fatto che la società aveva avuto garanzie rispetto al fatto che il calciatore, nonostante le richieste, avrebbe voluto prima ascoltare la proposta degli amaranto. Sì, perché non aveva fatto mistero del fatto che restare a Reggio fosse la soluzione desiderata. Anche se questo corrisponde a restare a oltre 1000 chilometri da casa.

E la Reggina si può dire abbia premiato la fedeltà con una proposta che lo ha subito soddisfatto. Un’altra trattativa alla Aglietti o quasi. E i tifosi, di queste notizie, ne hanno bisogno.

La società, proprio oggi, ha annunciato il rinnovo.