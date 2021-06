Reggina-Nicolas, stop alle trattative. Taibi: “Grazie, ma non possiamo più aspettare”

“Ringraziamo Nicolas per quanto fatto a Reggio, ma non possiamo più aspettare”. Lo fa sapere il direttore sportivo Massimo Taibi in relazione alla trattativa con il portiere Nicolas Andrade.

L’estremo difensore e l’entourage non hanno fornito una risposta alla proposta formulata quasi venti giorni fa e il club preferisce puntare su altre piste per evitare di perdere tempo prezioso nella corsa ad eventuali altri estremi difensore.

Poche ore fa il procuratore del calciatore aveva fatto sapere che il calciatore ha molto mercato in B.