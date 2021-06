Reggina, Lillo Foti su Aglietti: “Conosco il professionista e la persona, da allenatore ha fatto cose importanti”

Lillo Foti era il presidente della Reggina che ha regalato Alfredo Aglietti a Reggio Calabria. Un amore nato quasi subito. L’ex presidente è intervenuto ai microfoni di Reggina Tv commentando l’arrivo del suo ex calciatore sulla panchina amaranto. “Mi ha fatto piacere. Conosco – ha detto – il professionista, l’uomo. Il presidente Gallo e la Reggina, il direttore Taibi, hanno fatto qualcosa di importante per portare a Reggio un tecnico che negli ultimi anni sicuramente ha raccolto in B tutta una serie di una risultati straordinari. Riportare il Verona in A nello spazio di quaranta giorni e fare due campionati dignitosi con i play off a Chievo ritengono siano passi importanti per il suo percorso professionale”.

E sul futuro della Reggina: “Taibi ha dimostrato di poter far bene, la società ha l’obiettivo di confrontarsi a livello importante. Ci sono tutti i presupposti, con umiltà e tranquillità, per poter dire la propria in un campionato dove ci sono tutta una serie di avversari importanti. Credo che la Reggina possa fare il suo percorso, Gallo non si sta tirando indietro su nessuna situazione e quindi a questo punto con la passione della gente, il ritorno del pubblico, si possa assistere a spettacoli importanti”.