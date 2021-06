Reggina, l’agente di Micai: “Prima di dare notizie certe…”

Graziano Battistini é stato un ottimo portiere, anche ad alti livelli. Oggi é un agente che, per forza di cose, ha un occhio di riguardo verso i suoi assistiti che sono estremi difensori.

Tra questi c’è Alessandro Micai. Dopo diversi anni da protagonista in B, ha trascorso l’ultima stagione ai margini del progetto della Salernitana. Già a gennaio la Reggina, prima di puntare su Nicolas, aveva pensato di portarlo sullo Stretto.

Oggi pare essere il favorito per la porta della Reggina. Ai microfoni di TuttoSalernitana, proprio Graziano Battistini ha ritenuto inopportuno che lo si definisca promesso poso amaranto.

“Voglio – ha dichiarato – prima parlare con la Salernitana per capire cosa succede, quali sono i programmi. Prima di dare delle notizie certe, io aspetterei”.

Sull’ipotesi di restare come dodicesimo a Salerno:”Credo che Micai in Serie A possa fare molto bene, essendo un portiere molto forte, per questo voglio capire i programmi del club. Dopodichè, uno nella vita può giocarsela come e dove meglio crede, quindi fondamentalmente è importante conoscere le intenzioni della società e poi procedere”.