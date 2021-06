Reggina, la rivelazione di Taibi qualora fosse rimasto Baroni “Menez sarebbe partito e non sarebbe stato il solo”

Sulla panchina della Reggina è arrivato Alfredo Aglietti. Il nuovo corso è ormai iniziato e dunque toccherà alla nuova guida tecnica fare le valutazioni sul materiale umano già a disposizione.

C’è attesa per sapere, ad esempio, cosa ne sarà di Jeremy Menez e Ricardo Faty. I francesi erano nomi importanti dello scorso mercato, ma non hanno reso come avrebbero potuto.

Oggi il loro futuro è in bilico. “Sul percorso di Menez e Faty – ha detto Taibi in un’intervista alla Gazzetta del Sud – hanno inciso gli infortuni, il secondo è stato fermo per tutta la stagione. Coosì come ho già detto, con il precedente progetto tecnico Menez sarebbe partito e probabilmente non sarebbe stato il solo. Con Aglietti invece verranno fatte delle valutazioni accurate, poi si deciderà. Con Bianchi c’è una trattativa in corso, nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi”.