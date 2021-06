Reggina, la fila per Paolucci?

La Reggina è attiva in entrata, ma dovrà esserlo anche in uscita. Tra calciatori fuori dal progetto ed elementi che rientreranno dai prestiti, Massimo Taibi avrà oltre dieci calciatori a cui trovare una sistemazione.

Per qualcuno potrebbe essere più semplice. È, ad esempio, il caso di Lorenzo Paolucci. Il centrocampista nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Monopoli e ha messo insieme 33 presenze, 3 reti e 10 assist.

Numeri importanti che non sfuggiranno a chi segue con attenzione il campionato di terza serie e magari si appresta a disputarlo con l’obiettivo di condurre un torneo importante.

Qualora fosse rimasto Marco Baroni (giocando con il 4-2-3-1) era plausibile il giocatore potesse avere una chance, trattandosi di un calciatore che predilige agire tra le linee o comunque da mezzala.

Il progetto tattico di Alfredo Aglietti sembra poco compatibile con le caratteristiche del calciatore, per il quale il futuro pare destinato ad essere ancora in C ma da protagonista ancora più importante.