Reggina, il punto di Taibi sul mercato: “Lavoriamo al rinnovo di Bianchi, una sola richiesta da Aglietti”

Massimo Taibi è pronto a tuffarsi nella sua quarta estate da direttore sportivo della Reggina. A Reggio c’è entusiasmo dopo l’arrivo di Aglietti. “L’ho avvertito – ha ammesso ai microfoni di Reggina Tv – e c’è voglia di tornare allo stadio dopo tredici mesi di pandemia. Non vedere la gente allo stadio è triste e immagino lo sia anche per la gente”.

Il rinnovo di Bianchi “Incontro oggi il procuratore del ragazzo. Come in tutte le trattative si parla e si discute, vedremo se riusciremo a mettere nero su bianco. Il giocatore ha esigenze, noi ne abbiamo altre. Vediamo se troveremo un punto di incontro.

Poi spazio al portiere: “Cerchiamo un portiere esperto ed uno giovane con esperienza in B o C. Ne dobbiamo prendere due e ci stiamo muovendo. Il mercato è abbastanza chiuso, perché ancora devono finire i play off di Serie C. Io sono a Milano, ma non devo essere frettoloso perché ci sono tante occasioni che si possono profilare nel tempo”.

La Reggina non ha incedibili “Siamo in un mercato – ha detto il ds – in cui tutti dobbiamo ottimizzare. Noi abbiamo uno zoccolo duro, però nessuno ha il posto assicurato”.

La Reggina non farà follie per calciatori di proprietà di altri club. “Il mister non mi ha chiesto nessun giocatore di dove lui è stato. Questo mi ha fatto piacere, perché solitamente gli allenatori lo fanno. Il Chievo ha giocatori interessanti e non li scopro certo io. Sono, però, giocatori che costano. In questo momento sono inarrivabili. Il mister mi ha chiesto solo Obi che è in scadenza”.