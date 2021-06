Reggina, Gallo: “Con Aglietti non abbiamo mai parlato di soldi, ha accettato subito la nostra proposta”

Luca Gallo, più che presentare Alfredo Aglietti, ha preferito narrare le dinamiche dell’accordo. “Ho letto distrattamente la storia di Alfredo Aglietti prima di arrivare a parlare qui. Qui a fianco a me – ha detto – oggi, però, non c’è solo un allenatore, ma ci sia qualcosa di più. Un uomo e un professionista che esula da quelli che possono essere gli aspetti sportivi. Aglietti è qualcosa di più. La nostra è stata una trattativa lampa. Non c’è stata trattativa, ha subito accettato la nostra proposta. Ha subito accettato di venire a Reggio. Non è stata una questione di soldi, di programmi. È stata una questione di affetto e di cuore verso la società, la città, tutta la tifoseria. Di fronte ad una scelta di questo tipo qualsiasi tipo di risultato sportivo o tecnico lascia il tempo che trova. Non ho altro da dire. Lo ringrazio per aver accettato di guidare la sua Reggina”.

“Quando è venuto a firmare – ha proseguito il presidente – mi è tornata in mente Reggina-Chievo. Ricordo il gol di Denis e l’andamento di quel match. Così come quella dell’andata. Ma non sono state quelle due partite a farmi prendere questa decisione che è ponderata e che ha varie sfaccettature”.