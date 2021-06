Reggina, dopo Marchi vicina anche la seconda cessione

Sarà un cammino lungo e faticoso, ma la buona notizia è che la lunga serie di cessioni che la Reggina dovrà operare è partita.

Dopo la cessione definitiva di Paolo Marchi, secondo Tuttomercatoweb è sempre più vicina la partenza di Alessandro Farroni.

Il portiere, reduce da una buona esperienza in C alla Juve Stabia, rinnoverà il contratto in scadenza con gli amaranto e successivamente dovrebbe accasarsi con la Vis Pesaro.

L’obiettivo è trovare continuità d’utilizzo nelle Marche e magari un domani candidarsi ad una maglia da titolare in amaranto.

Un’opzione non considerabile in questo momento, poiché Farroni è un classe ’97 e non è più under. L’intenzione è quella di puntare su su portiere esperto (Vigorito del Lecce o Micai della Salernitana) affiancandogli un ragazzo promettente (probabilmente Turati) che non occupi caselle per gli over (solo solo diciotto).