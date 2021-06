Reggina, Corriere dello Sport: “Risoluzione vicina per Faty e Menez”, arriva Rocca

Ampio spazio dedicato alla Reggina nelle pagine nazionali di Serie B sul calciomercato del Corriere dello Sport. Il quotidiano romano ha fatto il punto sulle trattative in entrata ed in uscita del club amaranto, citando anche le possibili uscite di calciatori ancora sotto contratto.

“Dopo aver contattato – si legge in relazione alla Reggina – Mauro Vigorito (31) del Lecce, e Guglielmo Vicario (24) del Cagliari, è sulle tracce di Alessandro Micai della Salernitana. In dirittura d’arrivo la trattativa per l’ingaggio del centrocampista Michele Rocca (25), svincolato dal Foggia. Risoluzione consensuale vicina per Jeremy Menez (34) ed il centrocampista Ricardo Faty (35)”.