Reggina, come sta andando Vasic in prestito? I numeri

Nikola Vasic è stato un vero e proprio buco nell’acqua nell’ultimo mercato estivo. Si tratta comunque di un’operazione dai costi contenuti, sebbene evitabili alla luce di quello che è stato il rendimento dell’attaccante e la considerazione che di lui hanno avuto Baroni prima e Toscano poi.

Dopo qualche apparizione, lo svedese è stato rispedito in patria. Gioca nell’equivalente della Serie B svedese con la maglia del Vaslund.

Dal suo arrivo, avvenuto a marzo, ha messo insieme 8 presenze, 0 gol e 1 assist. Per lui solo 448 minuti di utilizzo. Non esattamente un bottino lusinghiero per chi fa il centravanti.

Il campionato svedese finirà a novembre, ma l’attaccante ha un contratto con la Reggina fino al 2023