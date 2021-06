Reggina, alla scoperta di Lorenzo Gavioli: amaranto in pectore

Lorenzo Gavioli, a stretto giro di posta, sarà un calciatore della Reggina. È stato inserito nell’operazione Rivas e, seppur con i tipici artifici legati alle formule, il calciatore alla fine di questa stagione dovrebbe diventare a titolo definitivo un calciatore amaranto.

Gli amaranto mettono in rosa un giovane classe 2000, prodotto di un settore giovanile importante e che nell’ultimo si è fatto valere con la maglia della Feralpi Salò.

In un centrocampo dove ci sono giù Crimi, Bianchi, Crisetig e un altro mediano arriverà. non partirà con le credenziali del titolare. L’idea è quello di far diventare l’amaranto il terreno ideale per la sua crescita.

Con il settore giovanile nerazzzurro ha praticamente vinto tutto: scudetto Primavera, Supercoppa Primavera, torneo di Viareggio e un tricolore under 17. È stato nel giro della Nazionale Under 20.

Nell’ultima stagione per lui 25 presenze, 1 rete e 1 assisti con 1200 minuti di utilizzo. Nella passata stagione in qualche occasione ha giocato dietro le punte, ma nella maggior parte dei casi ha agito da mezzala (più a sinistra che a destra).

Si tratta di un giocatore che assicura capacità di inserimento ed intensità