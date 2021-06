Reggina: 7 calciatori bloccati, c’è anche Cabezas?

La Reggina, per fare le entrate, deve operare in uscita. Lo ha detto a chiare lettere Massimo Taibi, ma molti dei calciatori che dovrebbero arrivare sono già in mano al club.

Dovrebbero essere sette. In alcuni casi come, Rigoberto Rivas, Lorenzo Gavioli e Karim Laribi mancano solo gli annunci. In altri si attende la definizione dell’operazione (il giovane portiere Turati dal Sassuolo).

Diversa è, invece, la questione relative ai discorsi in atto con l’Atalanta. Alfredo Pedullà ha, infatti, spiegato che se gli acquisti di Ricci e dello stesso Laribi sono solo da formalizzare, si attende una risposta dal terzino destro dell’Atalanta Zortea.

Secondo l’esperto di mercato, qualora il difensore (nell’ultimo biennio alla Cremonese) dicesse sì gli amaranto potrebbero avere un altro calciatore dalla Dea. Si tratta di Bryan Cabezas, calciatore che tre stagioni fa venne pagato 2,5 milioni dai nerazzurri. Nell’ultima stagione ha giocato in patria con gli ecuadoregni dell’Emelec. Destro di piede, è un’ala che può giocare sia a destra che a sinistra.

Considerando Laribi, Rivas, Situm e forse Ricci, sarebbe di fatto chiuso il parco esterni.