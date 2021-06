Mercato Reggina: Ricci, Zortea, Russo, gli amaranto pronti a calare il tris

Un mercato di idee più che di investimenti. Se qualcuno poteva credere che, sulla base di questo principio, la Reggina avrebbe abbassato il profilo, i primi movimenti vanno nella direzione di chi vuole ugualmente costruire una squadra competitiva.

Ad esempio sfruttando i rapporti privilegiati con i grandi club. Come ad esempio quello con il Sassuolo, che potrebbe portare in amaranto due calciatori di assoluto spessore per il ruolo che andrebbero a rivestire. Federico Ricci ha già dato l’assenso al trasferimento ed è un elemento che, pur reduce da un anno negativo a Monza, ha già dimostrato di poter trascinare squadre alla promozione con il suo talento.

Sempre dai neroverdi si configurerebbe il ritorno a casa di Alessandro Russo. Il talentuoso giovane portiere, reggino di nascita e tifoso amaranto, ritroverebbe l’amaranto, dopo averlo abbandonato giovanissimo. Arriverebbe come dodicesimo in partenza, con la possibilità di insidiare il titolare che arriverà.

E poi c’è Zortea. Il terzino destro di proprietà dell’Atalanta andrebbe a sostituire nelle rotazioni Enrico Delprato. Reduce da due anni di B, sarebbe un under con esperienza a buoni livelli nel campionato e si tratta di profili sempre molto ricercati in B.