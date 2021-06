Mercato: Reggina-Ricci, Pedullà: “Non dovrebbero esserci intoppi”

Potrebbe essere davvero Federico Ricci il primo colpo della Reggina 2020-2021. Lo si evince anche dalle parole espresse da Alfredo Pedullà che, sul suo sito internet, ha parlato della possibilità che la trattativa potrebbe essere definita prima di sabato.

L’esperto di mercato ha chiarito che il calciatore ha detto “Sì”. Sul suo sito ufficiale il giornalista ha parlato del fatto che l’ex Crotone è in scadenza e prolungherebbe il suo accordo con i neroverdi, per poi prendere la via dello Stretto.

E per Aglietti arriverebbe un calciatore che è una garanzia per la categoria.