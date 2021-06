Mercato Reggina, l’intrigo portiere con la Ternana potrebbe risolversi

C’è un’altra squadra di Serie B che, come la Reggina, è molto attiva in sede di calciomercato sul fronte portiere. L’ambiziosa e neopromossa Ternana sta, infatti, cercando un estremo difensore e quelli affidabili non sono poi tantissimi.

Diventa perciò quasi fisiologico finire in concorrenza con la Reggina, tant’è che fino a qualche settimana fa i rossoverdi erano considerati i favoriti nella corsa a Nicolas. Il brasiliano poi è finito al Nicolas.

La Ternana, in questa fase, pare molto interessata a Micai, insieme a Vigorito uno dei papabili per la porta amaranto. Tuttavia, le ultime manovre lasciano intendere che gli umbri starebbero virando su Paleari.

L’ex portiere del Cittadella ha giocato da secondo con il Genoa nell’ultima stagione, dopo diverse stagioni da protagonista in B con la maglia dei granata.