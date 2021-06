Luca Gallo si tatua il logo della Reggina, è il suo primo tatuaggio (VIDEO)

“La Reggina è la cosa più bella della mia vita”. Lo ha detto in conferenza stampa Luca Gallo e a volte alle parole si fatica a crederci. Persino ai gesti viene il dubbio siano artefatti, come quando il presidente aveva smesso i panni dell’imprenditore in giacca e cravatta per indossare quelli del tifoso spesso in tuta e con il logo della Reggina in bella vista.

Stavolta il presidente ha voluto cancellare ogni dubbio, persino dei più scettici. Lui, che non aveva neanche un tatuaggio, si è tatuato il logo della Reggina. Non esattamente un dato scontato, per un imprenditore romano che a Reggio ci è arrivato per la prima volta nel 2019.